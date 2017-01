Continuar a ler

E explicam o porquê deste ponto de vista. "A câmara criou todas as condições para a repetição desta prova em Crestuma, depois da sua realização em 2009. Apresentámos com o clube uma proposta com todas as condições exigíveis e de forma envolvida pela câmara", refere o documento, dando conta de que os problemas e as dúvidas começaram em finais de 2016."Foram sugeridas soluções por parte da FPC, numa reunião em Montemor, em outubro de 2016, que visavam retirar a prova de Crestuma e trazê-la para a zona de Canidelo/Afurada, por serem zonas que cumpriam melhor os requisitos de 'centralidade' que poderiam ser valorizados pela FIC. Esta pretensão, de realizar a prova em Canidelo/Afurada, em detrimento de Crestuma, já tinha sido manifestada ao vereador do pelouro do Desporto, Dr. José Guilherme Aguiar, em 2014", relata o comunicado, reafirmando que a intenção da autarquia sempre foi manter a proposta inicial."A câmara sempre optou pela solução de realização da prova em Crestuma, não abandonando o clube, por entender haver aí uma tradição inquestionável, mesmo sabendo que as exigências de 2017 são sobejamente maiores do que as de 2009. Ainda assim, a câmara assumiu todos os apoios devidos", assegura a autarquia, dando conta de um "contencioso por falta de pagamento das obras da torre de controlo", na passagem da prova por Gaia, há oito anos."A decisão da alteração do local para a realização do Campeonato da Europa foi claramente tomada em meados de 2016 pelo(s) dirigente(s) da FPC, mas sem 'coragem' para o assumir, refugiando-se agora numa decisão da ECA (European Canoe Association), apresentando desculpas 'esfarrapadas'", concluem a autarquia gaiense e o clube, incapazes de tolerar o "claro desrespeito por todas as entidades envolvidas: nomeadamente o Clube Náutico e a Junta de Freguesia de Crestuma e a Câmara Municipal de Gaia."