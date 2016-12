Continuar a ler

Estes eventos consistem em provas de Orientação que decorrem em ambiente urbano e os percursos devem ser planeados para tempos dos vencedores que correspondam aos definidos no regulamento da Federação Portuguesa de Orientação para Distâncias Médias ou Longas. São eventos abertos a todos os participantes, os quais podem participar individualmente ou em grupo.



As cidades de Barcelos e Viseu deixam em 2017 de fazer parte do Circuito e mantêm-se as cidades de Braga, Vila do Conde, Leiria, Águeda, Figueira da Foz, Porto e Aveiro. Estes eventos consistem em provas de Orientação que decorrem em ambiente urbano e os percursos devem ser planeados para tempos dos vencedores que correspondam aos definidos no regulamento da Federação Portuguesa de Orientação para Distâncias Médias ou Longas. São eventos abertos a todos os participantes, os quais podem participar individualmente ou em grupo.As cidades de Barcelos e Viseu deixam em 2017 de fazer parte do Circuito e mantêm-se as cidades de Braga, Vila do Conde, Leiria, Águeda, Figueira da Foz, Porto e Aveiro.

O calendário da 3ª edição do circuito de provas de orientação urbana Portugal City Race vai aumentar em 2017.A competição, inspirada no "Porto City Race", surgiu em 2015 e logo no ano seguinte aumentou o número de provas de 6 para 9. Em 2017 o circuito vai oferecer um calendário de 13 provas, com City Races desde Vila Real até Sesimbra. Esta terceira edição é portanto uma aposta forte do comité organizativo, pretendendo-se aumentar significativamente o número de participantes.