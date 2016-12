Continuar a ler

Escusado será dizer que os profissionais nunca tiveram tanto favoritismo antes do início desta autêntica "Ryder Cup à portuguesa" e são os grandes candidatos ao "tri", depois de terem ganho as duas últimas edições, igualando no historial da prova os dois triunfos dos amadores em 2012 e 2013.Esta Taça Manuel Agrellos será histórica porque, pela primeira vez, o homenageado não estará em Palmela a desempenhar o cargo de presidente da FPG. Contudo, o seu sucessor, Miguel Franco de Sousa, convidou o "seu" presidente da Mesa da Assembleia Geral da FPG a desempenhar o cargo de capitão da seleção nacional amadora.Um forte gesto simbólico que representa, de certa forma, um regresso ao passado, aos tempos em que Manuel Agrellos liderou a seleção da Europa, capitaneando jogadores como o atual medalha de ouro olímpica, Justin Rose, ou o antigo nº2 mundial, Sergio Garcia, entre muitos outros craques.Sublinhe-se, contudo, que as convocações para a equipa da FPG foram ainda efetuadas por Nuno Campino, que deixou de exercer as funções de selecionador nacional no primeiro dia deste mês.Eis a jovem equipa da FPG que terá a hercúlea tarefa de derrubar os pesos-pesados do golfe nacional: Pedro Lencart, Vítor Lopes, Afonso Girão, Tomás Bessa, João Girão, Carlos Laranja, Tomás Melo Gouveia, Gonçalo Costa, Francisco Oliveira e Vasco Alves.Trata-se, sem dúvida de uma boa equipa, ainda em formação mas forte, que conta com os oito melhores jogadores portugueses classificados no ranking mundial amador, sendo o atual nº1 nacional Pedro Lencart (271º), também campeão nacional amador.Estes "jovens lobos" terão pela frente, durante dois dias, amanhã (segunda-feira) e depois de amanhã (terça-feira) os "leões" do golfe nacional, encabeçados pelo único jogador português que entrou no top-100 do ranking mundial de profissionais (135º esta semana), o único a ter-se qualificado para a Final Series do European Tour, o único a apurar-se para o DP World Tour Championship no Dubai… o atleta olímpico Ricardo Melo Gouveia!Só o seu nome faz tremer, mas, de seguida, sem dar tempo a respirar, surge Ricardo Santos, o único português a ter entrado no top-10 da Corrida para o Dubai, o único a vencer um torneio do European Tour em Portugal, o único a conquistar o Sir Henry Cotton Rookie of the Year Award, aquele que detém a melhor classificação de sempre de Portugal numa Taça do Mundo de profissionais, o 13º lugar em 2008 ao lado de Tiago Cruz… que também desponta na equipa deste ano.Enfim, é escusado continuar a detalhar os currículos dos titãs profissionais. Basta os nomes: Ricardo Melo Gouveia, Ricardo Santos, Hugo Santos, Tiago Cruz, Pedro Figueiredo, Gonçalo Pinto, João Carlota, João Ramos, António Sobrinho e Miguel Gaspar.Há um aspeto significativo neste conjunto: em cinco anos será a primeira vez que a PGA de Portugal não tem necessidade de chamar um profissional que tenha privilegiado sempre a carreira de treinador. Estes dez jogadores, mesmo aqueles que agora são igualmente treinadores, preferiram sempre a competição e exalam experiência competitiva por todos os poros.É, de longe, a melhor seleção nacional de profissionais de sempre e parece impossível, mas poderia ser ainda mais forte. Com efeito, ficaram de fora Filipe Lima (reside em França), António Rosado (vive na África do Sul), Stephen Ferreira (radicado no Zimbabué) e Tomás Silva (só se tornou profissional em outubro e não teve tempo para lutar pelo apuramento).Talvez valha a pena frisar que no ranking mundial de profissionais Filipe Lima é o nº2 nacional, Stephen Ferreira o nº4, António Rosado o nº9 e Tomás Silva já é o nº12.Quererá isto dizer que o título está praticamente revalidado pela PGA de Portugal? Nada disso. Os jovens da FPG são ambiciosos, destemidos e desassombrados. No ano passado também pareciam destinados a uma humilhação e o resultado final de 10,5-9,5 revelou um equilíbrio inesperado.A 5ª Taça Manuel Agrellos, organizada pela PGA de Portugal e sancionada pela FPG, encerra ainda a curiosidade de colocar, pela primeira vez, frente a frente dois irmãos: Ricardo e Tomás Melo Gouveia. E se no último dia houvesse um confronto de singulares entre ambos?é o seguinte:12h00 - Concentração equipa PGA13h30 - Mini Pro-Am by HILTI e Final Series18h30 – Cerimónia de entrega prémios e apresentação do Duelo19h30 - Jantar convívio08h00 – Pares Fourball (Tee 1)13h00 – Pares Foursomes (Tee 10)08h00 - Singulares (Tee 1)13h00 - Cerimonia de entrega de prémios