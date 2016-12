Continuar a ler

A formação suíça será dirigida em Portugal pelo responsável máximo da equipa, José Azevedo, que terá dois compatriotas, José Gonçalves e Tiago Machado, a partilhar o protagonismo com o contrarrelogista alemão.



O esloveno Simon Spilak, vencedor da Volta à Suíça em 2015, o belga Baptiste Planckaert, primeiro classificado do ranking 'Europe Tour' em 2016, o holandês Maurits Lammertink, vencedor da Volta ao Luxemburgo em 2016, o norueguês Sven Erik Bystrøm, campeão mundial de sub-23 em 2014, e Mads Würtz Schmidt, atual campeão da Dinamarca de fundo e de contrarrelógio em sub-23, completam a equipa para a Volta ao Algarve, que se disputa entre 15 e 19 de fevereiro.



A Katusha-Alpecin é uma das 11 formações do WorldTour que estarão na 43.ª edição da 'Algarvia'. A formação suíça será dirigida em Portugal pelo responsável máximo da equipa, José Azevedo, que terá dois compatriotas, José Gonçalves e Tiago Machado, a partilhar o protagonismo com o contrarrelogista alemão.O esloveno Simon Spilak, vencedor da Volta à Suíça em 2015, o belga Baptiste Planckaert, primeiro classificado do ranking 'Europe Tour' em 2016, o holandês Maurits Lammertink, vencedor da Volta ao Luxemburgo em 2016, o norueguês Sven Erik Bystrøm, campeão mundial de sub-23 em 2014, e Mads Würtz Schmidt, atual campeão da Dinamarca de fundo e de contrarrelógio em sub-23, completam a equipa para a Volta ao Algarve, que se disputa entre 15 e 19 de fevereiro.A Katusha-Alpecin é uma das 11 formações do WorldTour que estarão na 43.ª edição da 'Algarvia'.

O campeão do Mundo de contrarrelógio individual, Tony Martin, vai estar na Volta ao Algarve de 2017, anunciou esa quarta-feira a organização, que informou ainda que a Katusha-Alpecin vai alinhar com os ciclistas portugueses Tiago Machado e José Gonçalves.Vencedor da Volta ao Algarve em 2011 e 2013, campeão mundial de contrarrelógio individual em 2011, 2012, 2013 e 2016 e campeão mundial por equipas em 2012, 2013 e 2016, com a Etixx-QuickStep, Tony Martin encabeça o bloco que a Katusha-Alpecin escolheu para disputar a prova portuguesa em 2017.

Autor: Lusa