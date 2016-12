O ciclista belga Gianni Meersman, vencedor de duas etapas da Volta a Espanha em 2016, decidiu terminar a carreira por causa de um "balanço cardíaco anormal", noticiou esta sexta-feira a agência de notícias belga."Aquando de um controlo de rotina, uma arritmia cardíaca foi descoberta, o que significa um grave perigo para a saúde se continuasse a competir a alto nível", revelou o empresário do jogador, citado pela agência. "Foi obrigado à decisão difícil e dramática de parar a carreira de imediato", acrescentou.O corredor, de 31 anos e profissional há 10, competia pela Etixx e em 2017 era esperado na Fortuneo-Vital Concept. Antes, correra com as camisolas da Discovery Channel, Française des Jeux e Lotto.

Autor: Lusa