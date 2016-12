A Movistar Team confirmou na manhã desta quarta-feira o encerramento do seu plantel para 2017 com a contratação do ciclista português Nuno Bico, campeão nacional de sub-23, em 2015. Nascido em Viseu, em 1994, Bico deixa a entretanto extinta Klein Constantia Cycling Team, equipa que representou na última temporada."Movistar Team anuncia que o português Nuno Bico (Viseu, 1994) incorporar-se-á nas suas fileiras no próximo domingo, 1 de janeiro. Grande trepador e bom rolador, apto para provas por etapas e jornadas da mais alta exigência, o ex-campeão nacional sub 23 - conquistou o seu título, en Braga, en 2015 - aterra no WorldTour, após três temporadas na Rádio Popular, do seu país, e mais uma na equipa de formação Klein Constantia", pode ler-se na página oficial do clube na internet, onde é igualmente apresentada a equipa completa, composta por 28 corredores.São eles: Andrey Amador (CRC), Winner Anacona, Carlos Betancur, Dayer y Nairo Quintana (COL); Jorge Arcas, Carlos Barbero, Héctor Carretero, Jonathan Castroviejo, Víctor de la Parte, Imanol Erviti, Rubén Fernández, Jesús y José Herrada, Gorka Izagirre, Dani Moreno, Antonio Pedrero, José Joaquín Rojas, Marc Soler, Alejandro Valverde (ESP); Daniele Bennati, Adriano Malori (ITA); Richard Carapaz (ECU); Alex Dowsett (GBR); Nuno Bico e Nelson Oliveira (POR); Rory Sutherland (AUS); y Jasha Sütterlin (GER).

Autor: João Lopes