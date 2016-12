Continuar a ler

O dia começou da mesma forma como começara para Ivo Oliveira. O gaiense iniciou a jornada com a terceira posição na primeira final do dia, a corrida de 'scratch' para sub-23. Foi batido pelo italiano Stefano Moro, vencedor, e pelo espanhol Xavier Canellas, segundo.Na última prova do programa deste sábado, a competição olímpica de 'omnium', Ivo Oliveira mostrou toda a sua raça. O ciclista luso caiu duas vezes na decisiva corrida por pontos, mas teve a capacidade para levantar-se e para voltar a pontuar, de modo a segurar a medalha de bronze no 'omnium'. Fechou o concurso com 115 pontos. A vitória foi para o comandante da Taça do Mundo desta disciplina, o polaco Szymon Sajnok, com 149 pontos, mais dez do que o suíço Frank Pasche.A polaca Daria Pikulik ganhou o concurso feminino de 'omnium', terminando as quatro corridas pontuáveis com 121 pontos. Seguiu-se a francesa Laurie Berthon, com 114 pontos, e a italiana Maria Confalonieri, com 111.Ainda na categoria de elite, o polaco Adrian Zielinski foi o melhor na disciplina de velocidade, sendo seguido pelo escocês Jonathan Mitchell e pelo espanhol José Moreno (Louletano-Hospital de Loulé).A espanhola Helena Casas (GN6 Track Team) impôs-se na velocidade feminina, superando a belga Nicky Degrendele e a francesa Melissandre Pain, que, por esta ordem, a acompanharam no pódio.A seleção francesa fez o pleno nas provas de juniores. Valentin Tabellion ganhou a corrida por pontos e a prova de 1 km contrarrelógio. Na corrida em pelotão somou 43 pontos, mais sete do que o compatriota Remi Huens.O português João Dinis (Bairrada) esteve na discussão das primeiras posições, acabando no terceiro posto, a oito pontos do vencedor.O domínio de Valentin Tabellion também foi evidente no contrarrelógio de 1 quilómetro, que cumpriu em 1'05''782. O segundo classificado, com 1'06''622, foi o polaco Bartosz Rudyk, ficando o degrau mais baixo do pódio para outro ciclista da seleção da Polónia, Patryk Pazik, com 1'08''096.No setor feminino de juniores, as corredoras portuguesas garantiram dois pódios. Maria Martins foi a 3.ª classificada nos 500 metros contrarrelógio, com um registo de 39''749. Foi apenas batida pelos 38''331 da francesa Valentine Fortin e pelos 39''051 da polaca Wiktoria Pikulik.Soraia Silva foi a 3.ª na corrida por pontos, uma prova em que as francesas foram autoritárias. Clara Copponi somou 20 pontos, deixando a compatriota Valentine Fortin a doze. Soraia Silva acompanhou-as no pódio, graças ao forte sprint final, que lhe deu seis pontos e a terceira posição.O Troféu Internacional Litério Marques é uma prova de classe 1 internacional e termina no domingo, estando agendadas provas entre as 9h15 e as 14h30.