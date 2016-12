Continuar a ler

Em 2012, o ciclista fez história, ao tornar-se no primeiro britânico a vencer o Tour, prova rainha do calendário velocipédico, e, além das cinco medalhas de ouro olímpicas que conquistou, sagrou-se também campeão mundial por sete vezes, em provas de pista e de estrada."Tive a sorte de concretizar o sonho da minha infância e construir carreira num desporto pelo qual me apaixonei quando tinha 12 anos. (...) 2016 é o fim da estrada", observou o britânico.Wiggins foi o único ciclista que conseguiu juntar títulos mundiais e olímpicos tanto em pista como em estrada, tendo ainda estabelecido o recorde mundial da hora, em junho de 2015, e envergado a camisola de líder das três principais provas: França, Itália e Espanha.Natural de Gent, na Bélgica, Wiggins tornou-se numa das maiores referências do desporto britânico, tendo sido armado cavaleiro, em 2013.