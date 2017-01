Continuar a ler

Yao Ming, de 36 anos, dono dos Sharks Xangai, clube onde se formou, colocou fim à sua carreira profissional de basquetebolista em 2011, após quase uma década na NBA, para desenvolver uma intensa atividade política, empresarial e filantrópica.



Em 2016, o ex-jogador liderou uma espécie de rebelião contra a federação chinesa de basquetebol ao fundar e presidir a uma associação privada de clubes, que reuniu 18 dos 20 a atuar na Liga.



As autoridades chinesas responderam com a criação de uma associação oficial em que a agência estatal detinha 30 por cento das ações, tendo alguns observadores encarado esta medida como uma cedência à pressão de Yao Ming para tornar o basquetebol chinês mais aberto ao mercado e aos negócios.



O ex-basquetebolista Yao Ming, estrela da NBA ao serviço dos Houston Rockets, foi proposto pelas autoridades desportivas chinesas para presidente da federação de basquetebol do seu país e, ao mesmo tempo, selecionador nacional, informa esta terça-feira a imprensa local.De acordo com o jornal do governo 'Global Times', a Administração Geral do Desporto sugeriu esta dupla nomeação como parte de uma estratégia de 10 pontos para desenvolver o basquetebol no país.

