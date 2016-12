Continuar a ler

Também esta madrugada, os Golden State Warriors foram a Detroit bater os Pistons por 119-113, numa partida na qual o ex-parceiro de Westbrook se evidenciou. Com 32 pontos, alcançados em 31 minutos, Kevin Durant guiou os vicecampeões a um triunfo esperado, num jogo em que Steph Curry terminou com 25 pontos e 8 assistências.Já os campeões Cleveland Cavaliers tiveram menos trabalho, superando os Brooklyn Nets por 119-99. Kyrie Irving, com 13 pontos e 10 assistências, destacou-se, enquanto que LeBron James saiu de campo como o melhor marcador, com 19 pontos.Consulte todos os números da NBA