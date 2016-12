Continuar a ler

Para o Benfica, este jogo pode significar o reverter de uma situação nada habitual na equipa liderada por Carlos Lisboa, ao entrar na 13ª jornada ‘apenas’ no 5º lugar. "Neste momento, o FC Porto está em primeiro. Não estamos a atravessar uma boa fase a nível de resultados e penso que este clássico vem numa boa altura para tentarmos inverter esta situação. Esperemos que esta paragem natalícia vire os maus resultados. Não estamos habituados a estar neste lugar", disse o treinador adjunto, Nuno Ferreira, na BTV.O técnico do FC Porto, Moncho López, desvaloriza, por sua vez, as últimas derrotas do adversário. "Não acho que o Benfica esteja numa fase má. Os resultados da Europa são normais e não me surpreendeu aquilo que fizeram na 1ª fase. Acho normal que não ganhem na 2ª fase, mas a realidade é que as equipas portuguesas são bastante inferiores aos adversários europeus. Quanto às derrotas com o Vitória de Guimarães e Galitos são também normais, uma vez que o campeonato está muito mais competitivo. Continuo a ver o Benfica muito forte e com muitos recursos", salientou o espanhol, citado pelo site do clube.Refira-se que o base norte-americano do FC Porto, Jeffrey Xavier, está em dúvida para o encontro de hoje, uma vez que ainda não recuperou totalmente da lesão que sofreu no jogo frente ao Illiabum, no Dragão Caixa, no dia 8 deste mês.