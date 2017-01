Continuar a ler

Paul Millsap, que fixou o resultado final com um lançamento livre, foi o melhor marcador do encontro, com 32 pontos marcados, obtendo o seu melhor registo da época, seguido de Hardaway e de LaMarcus Aldridge, que foi o mais concretizador na equipa de San Antonio, com 27.



Tim Hardaway Jr. liderou esta segunda-feira os Hawks na vitória por 114-112, após prolongamento, na receção aos San Antonio Spurs, que perderam pela primeira vez com a equipa de Atlanta desde 2010 na Liga norte-americana de basquetebol (NBA).O extremo-base forçou a realização do prolongamento com um 'triplo' a 3,3 segundos do fim e, durante o tempo extra, marcou mais nove pontos, para terminar com um total de 29, a maior parte dos quais obtidos com o impressionante saldo de 11 lançamentos concretizados em 13 tentativas.

Autor: Lusa