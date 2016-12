Continuar a ler

Apontado como um dos principais obreiros dos quatro primeiros títulos dos Spurs, Duncan retirou-se no final da última época como o melhor marcador da história do clube (26.496 pontos) e o jogador que intercetou mais ressaltos (15.091). "Quero agradecer todo o apoio, ao longo da minha carreira, de dirigentes, adeptos e colegas de equipa. Falam de tudo o que eu ofereci ao clube, mas recebi muito mais de todos vocês", disse Tim Duncan na cerimónia que o clube realizou.Duncan, que se sagrou cinco vezes campeão pelos Spurs, é o oitavo jogador da equipa cuja camisola é pendurada no pavilhão texano, o primeiro a merecer a distinção depois de David Robinson.Apontado como um dos principais obreiros dos quatro primeiros títulos dos Spurs, Duncan retirou-se no final da última época como o melhor marcador da história do clube (26.496 pontos) e o jogador que intercetou mais ressaltos (15.091).

Os San Antonio Spurs retiraram no domingo a camisola 21 de Tim Duncan, numa cerimónia realizada depois da vitória por 113-110 sobre os New Orleans Pelicans.Após o triunfo no AT&T Center, os responsáveis dos Spurs 'ofereceram' a Duncan, de 40 anos, uma cerimónia, onde foi erguida a camisola do antigo extremo-poste, que nunca mais será utilizada por outro jogador.

