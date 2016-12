Continuar a ler

E o Groningen também não começou bem esta fase da FIBA Europe Cup. A formação holandesa perdeu, tal como o Benfica, na 1ª jornada deste Grupo P, ante o seu público frente à equipa russa do BC Enesey, por 76-84.



Não sendo uma equipa com grande estatura – o jogador mais alto é Andrew Smith (2,06 metros), a mesma que Damian Hollis –, no jogo frente ao BC Enesey a grande figura foi o base norte-americano, Lance Jeter, autor de 24 pontos, 3 ressaltos, 11 assistências e 4 roubos de bola, jogador que vai merecer especial atenção por parte dos benfiquistas.



O registo de três derrotas nos quatro últimos jogos não será o melhor tónico para o Benfica para o encontro de hoje, no Pavilhão Fidelidade, frente à equipa holandesa do Groningen, referente à 2ª jornada do Grupo P, da segunda fase da FIBA Europe Cup. No entanto, a formação portuguesa já demonstrou que consegue superar-se perante grandes equipas, mesmo quando o momento não é o mais desejável."Temos de esquecer o que se passou. Vamos abrir um novo ciclo, jogar de forma coletiva e unida. Todos juntos podemos ultrapassar esta fase negra", referiu na BTV o treinador adjunto do Benfica, Nuno Ferreira.

