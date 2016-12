Continuar a ler

A academia africana, que abrirá em maio de 2017, vai ter sede em Thies, no Senegal, percorrendo o mesmo trajeto dos projetos na China e na Austrália. Para abril está também prevista a abertura de uma academia na Índia.



"Estamos a todo vapor e muito animados com o progresso que fizemos", disse Brooks Meek, vice-presidente da NBA internacional, citado pela Associated Press.



A liga norte-americana de basquetebol (NBA) vai abrir uma academia em África no próximo ano, de modo a potenciar e a descobrir novos talentos fora dos Estados Unidos, bem como estender a marca em novos territórios."Temos tido um aumento de jogadores vindos do continente [africano], mas sem qualquer preparação. Agora, estamos decididos em apostar no desenvolvimento de talentos de elite", disse Amadou Gallo Fall, vice-presidente da NBA e responsável desportivo em África.

Autor: Lusa