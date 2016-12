Continuar a ler

"Quando ganhas títulos, isso começa a ser contagioso. Sentia que ainda tinha muito para dar", disse O'Neal depois da cerimónia, que antecedeu a vitória dos Heat sobre os Lakers, por 115-107.



O'Neal começou a carreira na NBA em 1992, ao serviço dos Orlando Magic, seguindo-se a passagem pelos Lakers, clube que representou mais anos, entre 1996 e 2004 e pelo qual se sagrou três vezes campeão.



Os Miami Heat retiraram na quinta-feira a camisola 32 de Shaquille O'Neal, como agradecimento da promessa cumprida pelo antigo poste de que iria sagrar-se campeão na Liga Norte-americana de Basquetebol pela formação da Flórida.Numa cerimónia realizada no American Airlines Arena, antes do jogo com os Los Angeles Lakers, outra antiga equipa de O'Neall, foi retirada a camisola 32 do jogador que contribuiu para o primeiro dos três títulos dos Heat, em 2006.

