Há algum tempo que o antigo treinador George Karl anda na mira de alguns jogadores, mas as revelações que faz no novo livro ‘Furious George’ prometem deixar mais indignados aqueles que já estavam.Na sua biografia, George Karl passa em revista a carreira e critica alguns jogadores, como Carmelo Anthony e mesmo a própria NBA devido à sua política de condescendência com o uso generalizado de substâncias proibidas."Temos controlos mais exaustivos que a NFL e a MLB, mas continuamos a ter problemas com drogas, diferentes dos de há 30 anos", relata o antigo técnico dos Sonics, Nuggets e Kings. "Falo de substâncias dopantes que melhoram o rendimento, como esteroides, a hormona de crescimento, entre outras coisas. É óbvio que alguns jogadores da NBA se dopam." Karl vai ao ponto de questionar o seguinte: "Como são capazes de estar cada vez mais em forma? Como recuperam de algumas lesões tão rápido? Porque é que vão à Alemanha durante o verão?" E responde ele próprio: "Creio que vão lá pelas substâncias novas e mais difíceis de detetar."