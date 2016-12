Continuar a ler

Pelos anfitriões, Irving, que acabou o jogo com 25 pontos, 10 ressaltos e seis assistências, repartiu o protagonismo com LeBron James (31 pontos, 13 ressaltos e quatro assistências) e Kevin Love (20 pontos, seis ressaltos e três assistências).



Do lado dos Warriors, de nada valeu a Kevin Durant 'sagrar-se' o melhor marcador do embate, com 36 pontos, mais 15 ressaltos e três assistências.



Os Cleveland Cavaliers, atuais campeões da NBA, venceram no domingo os Golden State Warriors, por 109-108, no primeiro encontro da temporada entre os dois finalistas da época passada.O grande herói do clube da casa foi Kyrie Irving, autor do lançamento decisivo a pouco mais de três segundos da 'buzina', ao fim de um embate com várias oscilações no marcador. O base voltou assim a tramar os Warriors, depois de no Jogo 7 das últimas finais ter marcado, já no último minuto, o triplo que praticamente deu o título aos Cavs.

Autores: Lusa e João Socorro Viegas