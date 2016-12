O base norte-americano Tyrese Rice, do Barcelona, viveu esta sexta-feira um daqueles momentos para guardar para sempre na memória, mas para guardar na 'caixinha' dos insólitos. Tudo porque, depois de defrontar o Emporio Armani Milan, para a Euroliga, o base foi mandado encostar pela polícia à saída do Palau Blaugrana e foi acusado pelos agentes da autoridade de ter roubado... o seu carro.A situação foi partilhada pelo próprio jogador nas redes sociais, numa mensagem partilhada já madrugada dentro. "Um polícia acabou de me mandar parar e tentou dizer-me que eu tinha roubado o meu carro. Que maluquice...", partilhou o jogador, numa publicação que naturalmente mereceu várias respostas, algumas delas a acusarem as forças da autoridade de racismo.

Autor: Fábio Lima