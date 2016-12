A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) vai apresentar e concretizar vários projetos novos em 2017, sendo a gala da modalidade o ponto alto das iniciativas que já foram aprovadas em sede federativa."Vamos ter um ano de 2017 bastante prolífero em novas iniciativas. A começar pela mudança da sede da FPB, que vai sair da baixa pombalina para a parte alta e nova da cidade de Lisboa. A compra do novo edifício já foi aprovada e ficará numa zona entre Telheiras e Carnide", começou por revelar à agência Lusa o líder federativo, Manuel Fernandes, que ainda só vai a meio do seu mandato.

O dirigente acrescentou que a FPB tem "muita coisa aprovada", entre as quais "recuperar a ideia da realização de uma gala anual do basquetebol, que servirá para premiar a distinguir as pessoas que mais se destacaram na modalidade".

"Iremos promover um fórum para discutir e debater uma das áreas mais prementes para a evolução do basquetebol português, que é o setor da formação", adiantou Manuel Fernandes.Entre as várias decisões já tomadas e aprovadas, estão também a realização de um campeonato nacional de 'um contra um' para jovens dos escalões de sub-14 e sub-16 e a realização de um torneio nacional de lances livres."Temos consciência de que os nossos jovens jogadores sentem muitas dificuldades nas competições internacionais quando têm necessidade de decidirem lances em jogadas individuais. É urgente melhorar esse aspeto", salientou o presidente da FPB.E se o setor da formação carece de uma intervenção qualificada a nível nacional, que envolva fortemente todos os agentes da modalidade, a área da comunicação já deu passos concretos para continuar a evoluir."Vamos lançar uma caderneta de cromos com todos os jogadores e treinadores das ligas masculina e feminina, queremos manter as parcerias com a TVI24 para o basquetebol masculino e com a BOLA TV para o feminino, além de manter o acordo de sponsorização e o naming da Liga masculina com a Santa Casa da Misericórdia e o jogo Placard", focou ainda Manuel Fernandes.Quando assumiu os destinos da FPB, em novembro de 2014, Manuel Fernandes foi confrontado com um passivo que ultrapassava um milhão de euros. "Em 2016 já conseguimos abater uma parte desse passivo, o que tem sido uma prioridade da gestão da atual direção da federação. Estamos no bom caminho para regularizar as nossas contas", admitiu o líder da FPB.Na área técnica, a federação tem um aspeto crucial para resolver, que é a escolha do próximo selecionador nacional de seniores masculinos, depois de Mário Palma ter decidido abandonar o cargo em outubro deste ano para assumir as funções de selecionador da Tunísia."Temos uma reunião de direção nos dias 14 e 15 de janeiro de 2017 só para debater essa questão. Dessa reunião já poderá sair alguma decisão. Não poderemos continuar a adiar por muito mais tempo a escolha do selecionador, uma vez que Portugal entra em competição em agosto de 2017", revelou Manuel Fernandes.Recorde-se que Portugal integra o grupo D de pré-qualificação para a fase final do Mundial de 2019, que se realiza na China, juntamente com as seleções da Bulgária e da Bielorrússia.O responsável federativo divulgou que a cidade alentejana de Ponte de Sor vai receber um novo Centro de Treino em 2017, destinado à formação de jovens talentos do setor masculino.