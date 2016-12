José Silva, com 18 pontos marcados, foi este sábado o principal obreiro do triunfo do FC Porto, por 97-76, sobre o Eléctrico FC, que permite à equipa treinada por Moncho López manter-se no topo da tabela classificativa da Liga Profissional de basquetebol, a par dos Galitos do Barreiro - que nesta ronda também venceram, por 89-77, o Lusitânia - e destanciar-se do Benfica, derrotado na deslocação ao reduto do V. Guimarães.Os dragões controlaram as operações de princípio a fim, tendo perdido apenas o segundo parcial, por 17-22. Nos restantes, o conjunto azul saiu sempre por cima, com parciais de 30-17 (1.º), 26-18 (3.º) e 24-19 (4.º). A par de José Silva, estiveram ainda em plano de evidência na equipa portista Nicholas Washburn (14 pontos), Pedro Bastos (13) e Ferran Pedreno (12).Com esta vitória, a formação comandada por Moncho López contabilizam agora 22 pontos, em 12 jogos, os mesmos que Galitos do Barreiro e mais um do que o Benfica, que cai para a 3.ª posição. Os portistas são igualmente os mais concretizadores da prova, com 1.021 pontos até ao momento.

Autor: João Lopes