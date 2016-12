Continuar a ler

No último jogo, no domingo, o extremo, de 27 anos, jogou os três primeiros períodos com os Washington Wizards, tendo, mesmo limitado, marcado 26 pontos, capturado sete ressaltos e servido outras sete assistências, números que não evitaram o desaire dos Clippers, por 117-110.No entanto, Griffin voltou a queixar-se de dores no joelho, obrigando o treinador Doc Rivers a poupar o melhor rookie de 2011 no quarto e último período.