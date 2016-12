Continuar a ler

A percentagem de vitórias desta época (57%), muito inferior à média desde 2011/12 (80%), é justificada não só por algumas derrotas inesperadas internamente (uma na Supertaça e três na Liga) mas também pela qualidade dos adversários nas competições europeias, das quais as águias abdicaram até 2014, por opção.



Desde que reassumiu o comando técnico do Benfica, em 2011/12, Carlos Lisboa levou os encarnados a viver um período de domínio absoluto praticamente sem paralelo em qualquer modalidade ao longo das últimas décadas: entre 2011 e 2015, as águias conquistaram 11 troféus consecutivos, entre os quais quatro campeonatos, algo que não acontecia desde que o agora técnico... era jogador (1992-1995).Os títulos e a percentagem de vitórias do Benfica de Lisboa nos últimos anos elevou a fasquia para o basquetebol dos encarnados e é precisamente por essa razão que o atual momento da equipa da Luz deve merecer uma atenção particular. A derrota da formação da Luz frente ao Groningen em casa, na quarta-feira, por 94-82, foi a terceira consecutiva do Benfica, depois dos desaires fora diante do Lukoil (Bulgária) e do V. Guimarães, algo que nunca havia acontecido nos últimos cinco anos e meio com Lisboa ao leme.

Autor: José Morgado