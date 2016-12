Não era propriamente franzino, mas estava longe de ser fisicamente possante. Só que, mesmo sem a massa muscular de outros jogadores, Allen Iverson (75 kg e 1,83 m) nunca fugiu ao confronto direto com adversários bem mais pesados. Talentoso, o basquetebolista que em 2011 terminou a carreira na Turquia, depois de na NBA ter passado por Philadelphia (duas vezes), Denver, Detroit e Memphis, nunca foi grande fã dos treinos."Nunca levantei pesos porque essa m... pesava demasiado! Levava uma vida saudável e isso era suficiente para estar pronto para jogar", contou o ex-jogador de 41 anos, também conhecido como ‘The Answer’, que sempre fez as delícias dos jornalistas com as suas respostas mordazes. "Agora vejo muitos jogadores que não jogam para descansar. Comigo isso não acontecia."Apesar de não passar largas horas no ginásio, os seus companheiros sabiam que quando entrava em campo podiam contar com ele. "Se eu estivesse na equipa, podíamos ganhar a qualquer adversário. E gostava de saber que os nossos adeptos pensavam o mesmo", garantiu o 11 vezes all-star, MVP em 2001.

Autor: Isabel Dantas