A equipa do Benfica prepara-se para viver, a partir de hoje, uma autêntica odisseia para disputar na quarta-feira a segunda jornada do Grupo P da 2ª fase da FIBA Europe Cup. Desde Lisboa, a formação portuguesa vai percorrer 7.193 quilómetros para chegar à cidade russa de Krasnoyarsk, na Sibéria, onde defronta o BC Enisey.

A viagem inicia-se hoje, às 19h50, no Aeroporto Humberto Delgado, com uma primeira paragem, cinco depois, em Moscovo, onde a comitiva benfiquista vai pernoitar. Amanhã, quando forem 10 horas na capital da Rússia (7 da manhã em Portugal), o Benfica segue para a Sibéria, onde chega a Krasnoyarsk pelas 19 horas locais (meio-dia em Portugal) e com uma temperatura esperada de 22 graus negativos.

Esta é a mais longa viagem de uma equipa portuguesa, em qualquer modalidade, para disputar um jogo de uma competição europeia. Curiosamente, são nacionais as duas maiores deslocações feitas até agora na Europa e sobre a égide da UEFA. Em 2002, o Santa Clara, dos Açores, deslocou-se a Cherak (Arménia), em jogo da Taça Intertoto, cumprindo 5.830 km. Na época passada, para Liga dos Campeões, o Benfica teve de viajar mais de 6.160 km para defrontar o Astana (Cazaquistão). "Esta é maior viagem que uma equipa portuguesa realiza. Vai ser muito difícil, não só pelo tempo passado nos aviões, mas principalmente pela diferença nos fusos horários. Vamos ter de descansar bastante. Chegamos terça-feira [amanha] à noite, treinamo-nos de manhã e jogamos à noite. O regresso vai ser de novo complicado, devido ao ‘jet lag’", sublinhou o treinador, Carlos Lisboa. O Benfica só inicia a viagem de regresso no dia seguinte ao jogo, quinta-feira, às 10 horas da manhã locais (3 horas da madrugada, em Portugal). Faz de novo uma paragem em Moscovo, onde a comitiva descansa num hotel. Já na sexta-feira, viaja para Portugal (5 horas portuguesas), devendo chegar a Lisboa às 7 horas. E não haverá muito tempo para descansar, já que no domingo o Benfica volta a competir, em Ovar, na 14ª jornada da Liga Placard. "Sabíamos que teríamos de passar por estas longas viagens nesta competição. Mas nós é que quisemos estar na FIBA Europe Cup", disse o técnico do Benfica.

Autor: Vítor Ventura