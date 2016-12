As equipas já aquecem para o clássico entre o #BasketBenfica e o FC Porto a contar para o Campeonato Nacional! #UmaCamisolaVáriasEmoções pic.twitter.com/2PKbQNLjq2 — SL Benfica (@SLBenfica) 30 de dezembro de 2016

Dois lances livre convertidos por RaivioTriplo de Washburn, a reduzir para o FC PortoGrande passe de Carlos Morais e ainda melhor finalização de LoncovicJosé Silva converte dois lances livreQuinta falta de Damian Hollis, que é excluído da partida.- Ressalto ofensivo e dois pontos para BarberMais dois para Washburn, a manter o FC Porto vivo na partidaFalta antidesportiva para Washburn e João Soares marca os dois lances livreMário Fernandes converte três lances livreVolta a reduzir o FC Porto, com uma excelente jogada de WashburnBoa bola de João SoaresReduz Miguel Miranda e depois José SilvaMário Fernandes entra forte no 4.º períodoJosé Silva marca um de dois lances livreMário Fernandes converte dois lances livreMiguel Queiroz reduz para os dragõesMarca Carlos Andrade para o BenficaTriplo para Carlos Morais, que começa a aparecer na partida- Volta a reduzir o FC Porto por WashburnJoão Soares aumenta de novo a vantagem para 9.Grande bola de Carlos Morais, mas Miguel Queiroz responde com um triplo.Miguel Queiroz marca um de dois lances livreQuarta falta para Damian Hollis. A uma da exclusão...Nicolas dos Santos marca um de dois lances livreBorovnjak reduz para os dragõesGrande jogada de Carlos Andrade, a aumentar de novo a vantagem para o BenficaBelo lance de jogo interior de Borovnjak e o FC Porto volta a reduzirDamian Hollis converte dois lances livreWashburn surpreende com um triplo e reduz para o FC PortoNovo timeout para o Benfica, com Carlos Lisboa a preparar um último ataque na primeira parte...Barber converte um de dois lances livreBela bola de Tisnley para reduzirExcelente penetração de Derek Raivio, que marca e ganha falta. Converte depois o lance livre para uma jogada de 3 pontosGrande bola de LonkovicWashburn marca dois lances livreFerran reduz para o FC PortoReduz Borovnjak mas Lonkovic estreia-se a marcar e repõe a vantagemJoão Soares converte um de dois lances livreBastos marca apenas um de dois e o ataque seguinte não dá pontosMais uma grande jogada do Benfica e afundanço para BarberGrande jogada do Benfica e Barber aumenta a vantagem das águiasJogada de três pontos para André Bessa, após falta de Nicolas dos SantosMais um triplo. João Soares coloca as águias mais na frente mas José Silva respondeTinsley converte apenas um de dois lances livreNicolas dos Santos marca um triplo e o Benfica abre vantagem de 10 pontos. Melhor fase do Benfica no jogoMário Fernandes arranca o segundo triplo do jogo.José Silva volta a marcar apenas um lance livreReduz BorovnjakTomás Barroso marca dois de três lances livre e o Benfica já ganha por 7arber marca mais dois com uma boa jogada de jogo interiorJosé Silva converte um de dois lances livreTriplo de Hollis para abrir vantagem máxima na partidaRaivio marca mais doisWashburn volta a marcar e o FC Porto recupera a liderançaWashburn coloca o FC Porto na frente, mas Derek Raivio marca o primeiro triplo da noiteEmpata o FC Porto, por intermédio de José Silva (Responde Borovjnak, mas Hollis marca logo de seguidaAparece finalmente o primeiro cesto, por intermédio de Raven Barber, na sequência de um ressalto ofensivonício sem pontos na Luz, com muito desacerto ofensivo das duas equipas.JÁ HÁ CINCOS INICIAIS!Raivio, Morais, Andrade, Hollis e BarberFerran, Tinsley, Silva, Washburn e Borovnjak.20H54: A Luz começa a ficar bem composta...20H45: As duas equipas já aquecem na Luz.- Benfica e FC Porto, os dois principais candidatos ao título nacional de basquetebol, defrontam-se esta sexta-feira no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, num clássico que promete animar o final de ano.- De um lado, o FC Porto, atual campeão nacional e líder do campeonato - a par de Galitos FC e Oliveirense - que começou a época a bater o Benfica na Supertaça, mas que tem tido alguns dissabores pelo caminho esta temporada, tal como a derrota diante das águias na primeira volta do campeonato, ou a eliminação europeia logo na primeira fase da FIBA Europe Cup, às custas de... seis derrotas em seis jogos.- Do outro lado está um Benfica que tem sido capaz do melhor e do pior esta temporada. As águias ocupam neste momento apenas a 5.ª posição de uma Liga que lideraram sozinhas durante as primeiras 8 jornadas e vêm de uma série de três derrotas consecutivas inédita desde que Carlos Lisboa reassumiu o comando técnico dos encarnados. Entre esses desaires estão dois europeus, na 2.ª fase da FIBA Europe Cup, à qual o Benfica só chegou depois de uma muito boa participação na primeira fase da prova.- O encontro está marcado para as 21 horas.

Autor: José Morgado