Muita animação na 39ª São Silvestre de Braga, com triunfo de Rui Pedro Silva (Sporting), 29.47 m, seguido de Luís Saraiva (Sp. Braga), 29.52, e de Daniel Pinheiro (Maia), 30.01. Em femininos, Clarisse Cruz (individual) foi a mais forte, com 35.37, seguida de Diana Almeida (Sporting) (36.06) e Elisabete Lopes (Taipas) (36.37).Já nos Olivais (Lisboa), triunfo ao sprint, por um segundo, do benfiquista Eduardo Mbengani (31.32 m) perante o jovem João Pereira (Maratona). O 3º foi Pedro Arsénio (Beja AC), seis segundos depois do vencedor. Em femininos, o triunfo foi de Susana Cunha (Linda-a-Pastora), 35.53 m, à frente de Vanessa Fernandes (Benfica), 38.36, e de Rita Mineiro (CDUL), 38.58.Entretanto, hoje é a vez das São Silvestre da Amadora e de Lisboa. Na capital, a elite feminina parte às 10h30 (homens fazem-no 2.59 m depois), com Dulce Félix (Benfica/venceu cinco vezes!) e Jessica Augusto (Sporting/dois triunfos), e ainda os benfiquistas Hermano Ferreira (4 vitórias), Ricardo Ribas e João Pereira. Na Amadora, as mulheres partem às 17h50, com Catarina Ribeiro, vencedora em 2015, Salomé Rocha, Marisa Barros e Daniela Cunha. Nos homens (às 18h) estarão Rui Pinto, Samuel Barata, André Pereira, Licínio Pimentel, Hugo Almeida e Hugo Correia.

Autores: A.M.F.