Continuar a ler

"Teve um sabor especial [recuperar este título]. Foi uma vitória muito dura porque não me sinto no meu melhor, mas hoje tinha que vir e dar tudo. Era a minha primeira prova com o equipamento do Sporting e tinha de a vencer. A partir do meio da prova entrei num ritmo forte", descreveu.Rui Pedro Silva quer agora "ganhar tudo", seja a título individual, seja por equipa, "em que o Sporting entrar", começando já pelo campeonato nacional de estrada que se disputa em Lisboa em janeiro.Hélder Santos (Sporting), com 30.31 minutos, e Miguel Ribeiro (Olímpico Vianense), com 30.32, foram os segundo e terceiro classificados respetivamente.Já Catarina Ribeiro, que agora corre como individual e antes também representava as 'águias', foi a campeã feminina com 33.13 minutos, seguindo-se Karolina Nadolska com 33.15 e Salomé Rocha com 34.08."Foi bastante dura e bastante suada. Esta prova é espetacular. Este ano parece que o Porto reservou algo muito especial para mim. Primeiro foi a maratona [Catarina Ribeiro fez em novembro os 42,195 quilómetros da maratona em 2:30:10 horas e terminou em segundo] e agora a São Silvestre. O meu próximo grande objetivo é participar no campeonato do Mundo [que se disputa em agosto em Londres]. Já obtive marca de qualificação que espero que seja suficiente, mas ainda vou tentar os 10 mil", disse a atleta.A 23.ª São Silvestre do Porto reuniu hoje cerca de 16.000 pessoas divididas pelas duas vertentes: corrida de 10 quilómetros e caminhada de cinco. O tiro de arranque foi dado às 20:00 e decorreram 08.51 minutos até que o último atleta passasse a partida.O atleta mais velho, Pacheco Lopes, tinha 82 anos, enquanto a mulher mais velha a competir, Isabel Almeida, conta 66 anos.Em declarações aos jornalistas o responsável pela organização, Jorge Teixeira, revelou que já está a pensar na 25.ª edição, frisando que "o Porto está na moda e a São Silvestre continua na moda"."É um evento em que as pessoas gostam de participar. Digo a brincar que é o evento mais saudável que organizo porque as pessoas correm mais devagar porque vão em salutar convívio. Está com uma pujança muito grande. Ainda não terminamos a 23.ª e não fizemos a 24.ª e já estamos a desenhar a 25.ª vai terminar com fogo de artificio", adiantou Jorge Teixeira da RunPorto.Uma das novidades deste ano foi a entrega aos participantes de uma medalha interativa que, através de uma aplicação, permite que o corredor guarde as caraterísticas da sua prova como o tempo com que a terminou.1. Rui Pedro Silva (Sporting), 30.21 minutos.2. Hélder Santos (Sporting), 30.31.3. Miguel Ribeiro (Olímpico Vianense), 30.32.4. Daniel Gregório (Centro de Atletismo de Seia), 30.36.5. Nuno Lopes (Centro de Atletismo de Seia), 31.15.6. Bruno Albuquerque (Sporting), 31.18.7. Bruno Silva (Águias de Alvelos), 31:21.8. Carlos Costa (S. Salvador do Campo), 31.30.9. Rui Teixeira (Sporting), 31.46.10. Rui Muga (Académico de Mogadouro), 31.58.1. Catarina Ribeiro (Individual), 33.13 minutos.2. Karolina Nadolska (Individual), 33.15.3. Salomé Rocha (Individual), 34.08.4. Inês Monteiro (Centro de Atletismo de Seia), 34.22.5. Susana Godinho (Sporting), 34.28.6. Carla Martinho (GDRA), 35.10.7. Marta Martins (Sra. Desterro), 35.48.8. Patrícia Oliveira (Grecas), 36.17.9. Vanessa Carvalho (Sporting de Braga), 36.34.10. Rute Simões (Grecas), 36.57.