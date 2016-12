Rosa Mota aceitou o desafio que lhe foi lançado pela presidente da Câmara Municipal da Amadora, Carla Tavares, e 27 anos depois de ter vencido a prova vai voltar a correr a São Silvestre daquela cidade da periferia de Lisboa. A agora dirigente da Federação Portuguesa de Atletismo participará na prova de 10 quilómetros, destinada à elite feminina, cuja partida ocorrerá no dia 31 de dezembro, pelas 17h50.A antiga campeã olímpica terá como 'concorrentes', entre outras, Catarina Ribeiro, vencedora da prova em 2015, Salomé Rocha, Marisa Barros e Daniela Cunha. No sector masculino destaque para as presenças confirmadas de Rui Pinto, vencedor de 2015, Samuel Barata, André Pereira, Licínio Pimentel, Hugo Correia e Hugo Almeida.

Este ano, a 42.ª edição da mais antiga São Silvestre de Portugal terá algumas inovações, entre as quais se destaca a animação de rua em diversos pontos do percurso.

Autor: João Lopes