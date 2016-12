Continuar a ler

O arranque dos 10 km acontecerá na Estrada dos Salgados, junto à estação de metro Amadora Este. Os participantes seguirão para o centro da cidade, passando antes pelo Parque Aventura e pela rotunda do vulcão (Mina).



Ao sexto quilómetro de prova, enfrentarão a mítica subida dos Comandos, que está de regresso, passando depois pela principal artéria da Amadora, a Rua Elias Garcia. A meta estará instalada na Praça São Silvestre.



Outra novidade será a animação ao longo dos 10 quilómetros, com a presença de bandas em frente ao restaurante Chafariz, junto à estátua do bombeiro, na rotunda do vulcão e na Av. General Humberto Delgado, no Parque Central; e de animadores de rua (cuspidores de fogo, malabaristas e batuqueiros) na R. Elias Garcia, até ao Lido perto da subida dos Comandos, e no parque Delfim Magalhães.



Com estas mudanças, pretende melhorar-se a experiência dos participantes, pelo menos é essa a expectativa da autarquia e do Rangel, entidades organizadoras da São Silvestre da Amadora.



Durante a conferência de imprensa, muitas foram as histórias e as experiências partilhadas pelos convidados, alguns dos quais participaram mesmo na corrida. No caso de Rosa Mota, a participação foi coroada com a vitória na 15ª edição, no ano de 1989.



Além de recordar a prova, com particular destaque para o apoio do muito público presente nas ruas, ‘Rosinha’ lançou um desafio à organização: "E se a São Silvestre da Amadora tivesse início à meia-noite? Isso é que seria mesmo passar o ano a correr!"



Desafios à partes, no final, a presidente da CM Amadora conviveu com duas vencedoras da São Silvestre da Amadora. Além de Rosa Mota, Rita Borralho, a primeira vencedora feminina do evento, também marcou presença.



A 42ª São Silvestre da Amadora está marcada para as 18h00 (partida geral), do dia 31 de dezembro, com a elite feminina a sair pelas 17h50. O tradicional desfile de carros antigos fará o percurso da corrida a partir das 17h05.

Entre os presentes, esteve o representante da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Rui Coragem, fruto da parceria estabelecida com esta entidade para o evento.A 42ª edição da São Silvestre mais antiga de Portugal apresenta um novo figurino e um percurso renovado, apostando igualmente numa nova organização em termos técnicos, trabalho a cargo da HMS Sports.