À margem da apresentação oficial da equipa de atletismo do Sporting, que ocorreu no auditório Artur Agostinho, no Estadio José Alvalade, a atleta leonina considerou que só quem investe melhor terá uma equipa de grande nível e conseguirá obter melhores resultados."Isto tudo faz parte do jogo. Quem conseguir investir melhor, nem é quem investe mais, mas melhor, acaba por ganhar as competições mais importantes. Acho que é um investimento positivo e acho que é preciso investir nos atletas e ter uma equipa de topo para alcançar os objetivos", argumentou.Já Nélson Évora não marcou presença na apresentação por motivos profissionais, mas mostrou-se contente por pertencer ao Sporting e deixou uma mensagem de muito incentivo a todos os colegas do clube."Estou muito feliz por fazer parte desta equipa. 2017 será um ano de muito sucesso tanto para a equipa feminina como para a equipa masculina, que poderá fazer história. Aproveito para desejar bons treinos a todos e boas festas, com muitas felicidades", finalizou.