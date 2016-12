Continuar a ler

"Tive um bocado de receio na subida, porque é bastante comprida e difícil, de ser alcançada pela Dulce e pelos homens. Quando contornei a rotunda do Marquês e entrei no último quilómetro, juntei as forças todas que ainda tinha, para cortar a meta à frente deles", concluiu a atleta do Sporting, fazendo votos para que este triunfo constitua um "bom prenúncio" para o ano de 2017.



Hermano Ferreira foi o primeiro do sector masculino com 30.10 minutos, conquistando o 2.º lugar da geral.



"Já temos sete quilómetros nas pernas, quando apanhamos a Avenida [da Liberdade]. A Avenida é muito bonita para vir às compras, para passear, mas para correr, ainda por cima a subir, é difícil. Ainda por cima está uma aragem fria, o que, a nível muscular, contrai um bocado mais", justificou o atleta do Benfica, 'derrotado' na 'guerra dos sexos' tradicional da São Silvestre de Lisboa.



A atleta do Sporting Jéssica Augusto foi a grande vencedora da São Silveste de Lisboa, que percorreu este sábado, 31 de dezembro, as principais artérias da capital portuguesa com o tempo 33.07 minutos. No final, a vencedora mostrou-se satisfeita com o resultado alcançado."O objetivo era obter o melhor resultado possível. Consegui vencer, saio daqui muito satisfeita, porque, sinceramente, não estava à espera, visto que tenho a minha preparação bastante atrasada. Terminar o ano a vencer e ganhar esta grande São Silveste deixa-me bastante satisfeita", confessou Jéssica Augusto, à SIC Notícias, explicando, depois, quando é que percebeu que o triunfo já não lhe escapava.

Autor: João Lopes