"Esta corrida é uma referência de Lisboa e é um dos grandes eventos que constam da nossa caminhada para 2021, Lisboa Capital Europeia do Desporto", afirmou por sua vez Sónia Paixão, diretora do departamento de desporto, frisando que a prova tem mais de 8.500 inscritos. "Uma quebra expectável em relação ao ano passado, que reflete o que aconteceu da última vez que se realizou no último dia do ano", disse Hugo Sousa, que reforça a qualidade dos atletas participantes, com a totalista Dulce Félix e Jéssica Augusto, no sector feminino, enquanto pelos homens se destacam Ricardo Ribas, Hermano Ferreira e o triatleta João Pereira, recordista da iniciativa Último Quilómetro. "É um quilómetro brutal, a partir do Marquês de Pombal, sempre a descer, e quem vencer tem um prémio aliciante", refere o atleta.



Hermano Ferreira, quatro vezes vencedor da prova, pretende "lutar pelo triunfo, agora com a camisola do Benfica, e tentar derrotar as mulheres", que já vão em quatro triunfos contra três masculinos. Dulce Félix responde: "A diferença é confortável e estou crente que chegaremos ao 5º triunfo." Já Jéssica Augusto mostrou-se "disponível para voltar a puxar para lançar depois a vencedora". "Mas discutiremos a tática para vencer."



A manhã de sábado está marcada para a festa da corrida, com provas para os mais jovens, a S. Silvestre da Pequenada, cujo valor das inscrições reverte na totalidade para a Fundação do Gil. A partir das 10h30 correrão o grosso dos competidores, que pelo percurso terão vários pontos de animação.

Dois minutos e 59 segundos. Foi esta a diferença no ano passado entre a chegada da primeira mulher, Dulce Félix, totalista de participações na S. Silvestre lisboeta, e o primeiro homem, Hermano Ferreira. E será este o tempo entre os tiros de partida da elite feminina e da elite masculina no próximo sábado, que dá o mote à famosa ‘guerra dos sexos’ que tem animado a corrida de Fim de Ano da capital, que este ano, excecionalmente, se realizará de manhã."Será de manhã porque terá lugar no último dia do ano. Não a podíamos fazer no sábado anterior, véspera de Natal, não fazia sentido fazê-la duas semanas antes, e no dia 31 não podíamos fazê-la coincidir com a festa de passagem de ano", afirmou o CEO da empresa organizadora, Hugo Sousa.

Autores: António Manuel Fernandes