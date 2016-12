Hugo Figueira não escondeu a emoção de voltar a integrar uma convocatória da Seleção, que não acontecia há algum tempo. "Defender novamente as cores nacionais é algo que desperta em mim um carrossel de boas sensações", escreveu nas redes sociais o guarda-redes do Benfica, que aos 37 anos foi uma das escolhas de Paulo Pereira para o estágio de preparação tendo em vista o ‘particular’ com a Áustria no dia 7 de janeiro, em Lamego. "Sentimento de dever cumprido e alma preenchida. A todos os que me ajudaram a chegar até aqui um muito obrigado, do fundo do coração. Eu farei o resto como sempre fiz: com dedicação, com alma e com todo o profissionalismo", disse ainda Figueira, que junta-se a Ricardo Candeias e Alfredo Quintana nos guarda-redes convocados.O estágio da Seleção Nacional começa no dia 2, e terá sessões abertas a treinadores. A Federação (FAP) pretende, com esta iniciativa, " proporcionar mais momentos de formação e criar uma maior proximidade dos treinadores com as Seleções Nacionais". *