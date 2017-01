Continuar a ler

Witsel, de 27 anos, será orientado pelo italiano Fabio Cannavaro no Tianjin Quanjian, emblema que na última temporada garantiu a subida à primeira divisão - em 2004, o técnico português Manuel Cajuda teve uma breve passagem pelo clube chinês.



O internacional belga fez a sua formação no Standard Liege e, em 2011/12, representou o Benfica, tendo depois rumado a São Petersburgo. Com o Zenit, Witsel venceu um campeonato, uma Taça da Rússia e uma Supertaça.



O emblema russo não desvendou os contornos do negócio, mas a imprensa russa avança que os chineses deverão deixar cerca de 20 milhões de euros nos cofres do Zenit, isto por um jogador que terminava contrato em junho próximo.



Quanto a Witsel, deverá passar a ganhar 16 milhões de euros anuais, um salário milionário que o levou a recusar uma proposta da Juventus, que também queria contar com os serviços do médio belga. Witsel, de 27 anos, será orientado pelo italiano Fabio Cannavaro no Tianjin Quanjian, emblema que na última temporada garantiu a subida à primeira divisão - em 2004, o técnico português Manuel Cajuda teve uma breve passagem pelo clube chinês.O internacional belga fez a sua formação no Standard Liege e, em 2011/12, representou o Benfica, tendo depois rumado a São Petersburgo. Com o Zenit, Witsel venceu um campeonato, uma Taça da Rússia e uma Supertaça.O emblema russo não desvendou os contornos do negócio, mas a imprensa russa avança que os chineses deverão deixar cerca de 20 milhões de euros nos cofres do Zenit, isto por um jogador que terminava contrato em junho próximo.Quanto a Witsel, deverá passar a ganhar 16 milhões de euros anuais, um salário milionário que o levou a recusar uma proposta da Juventus, que também queria contar com os serviços do médio belga.

O Zenit São Petersburgo anunciou esta terça-feira que o médio belga Axel Witsel vai deixar o clube russo e assinar pelo Tianjin Quanjian, equipa que foi promovida ao primeiro escalão do futebol chinês.Numa pequena nota publicada no seu site oficial, o Zenit revelou a saída do antigo jogador do Benfica para China, depois de ter vestido por 180 vezes a camisola da formação de São Petersburgo, tendo marcado 22 golos, em cinco temporadas.

Autor: Lusa