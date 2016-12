Continuar a ler

O médio defensivo de 27 anos foi contratado ao Southampton no verão de 2015 numa transfer~encia registada por 35 milhões de euros. O contrato entre as parte é valido até junho de 2019 e o valor de mercado do futebolistas ronda os 28 milhões de euros.



, com o jornal 'Daily Mail' a adiantar na semana passada que a proposta dos toffees rondará os 29 milhões de euros. O Everton é outro dos clubes que tem vindo a ser associado a Schneiderlin , com o jornal 'Daily Mail' a adiantar na semana passada que a proposta dos toffees rondará os 29 milhões de euros.

O West Bromwich Albion (WBA) apresentou uma proposta de valor considerável por Morgan Schneiderlin, médio defensivo que deverá deixar o Manchester United na reabertura do mercado de transferências, em janeiro de 2017, de acordo com o canal de televisão britânico Sky Sports News.A notícia revela que o WBA disponibiliza-se a pagar 18 milhões de libras (mais de 24,76 milhões de euros ao câmbio desta quinta-feira) pelo internacional francês. Schneiderlin soma apenas 11 minutos de utilização na Premier League, para a comunicação social britânica um sinal evidente de que não faz parte dos planos do treinador José Mourinho.