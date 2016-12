O Tottenham anunciou esta sexta-feira ter chegado a acordo com o guarda-redes holandês Michel Vorm para a renovação do contrato que une as duas partes por mais uma temporada. Desta forma, o guardião de 33 anos manter-se-á, pelo menos, até final da temporada 2017/18 em White Hart Lane.Recorde-se que Vorm chegou aos spurs em 2014, proveniente do Swansea, somando desde então 24 encontros, a maior parte deles em taças, já que a titularidade está há muito entregue a Hugo Lloris, que curiosamente também renovou o seu contrato na quinta-feira.

Autor: Fábio Lima