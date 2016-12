Dado, na véspera de Natal, como praticamente certo no Barcelona , João Cancelo vai mesmo deixar o Valencia no final da temporada. Segundo o 'Superdeporte', o clube ché já interiorizou que o lateral-direito vai mesmo sair para um tubarão europeu no verão, sendo os catalães o mais do que provável destino do internacional português. Desta forma, o emblema espanhol já conta com vários alvos para atacar e fazer face à saída de Cancelo.Recorde-se que o Valencia pagou 15 milhões de euros ao Benfica, no verão de 2015, por Cancelo, cujas boas exibições no Mestalla e ao serviço da Seleção Nacional cativaram o interesse de vários conjuntos poderosos, com o Barcelona à cabeça.