Unai Emery admite, em entrevista à 'Marca', que Jesé "necessita jogar", pelo que o PSG e o jogador "vão analisar o que é melhor para a equipa e para ele".O treinador do clube francês explica que "quando joga Jesé faz bem o seu trabalho" mas que "precisa de ter uma continuidade de minutos para ganhar confiança, o que está a ser difícil".O avançado foi contratado ao Real Madrid no último verão por 25 milhões mas ainda não vingou no PSG. Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube francês, assumiu mesmo na véspera de Natal que a aquisição foi "um erro e para o seu bem terá que ser corrigido".

Autor: Sandra Lucas Simões