Frings desempenhava as funções de técnico-adjunto de Viktor Skripnik no Werder Bremen e prepara-se para substituir Norbert Meier, demitido a 5 de dezembro, juntamente com o diretor desportivo Holger Fach, após seis derrotas consecutivas, tendo sido rendido interinamente por Ramon Berndroth, principal responsável pela academia de jovens do Darmstadt.





O Darmstad anunciou esta terça-feira a contratação do antigo médio Torsten Frings para orientar a equipa, que está em último lugar na Bundesliga, até junho de 2018, com o objetivo imediato de evitar a descida de divisão.O presidente do clube, Ruediger Fritsch, realçou a experiência de Frings como jogador: "É por isso que estamos convencidos, mesmo sem ter grande experiência como treinador, de que será capaz de cumprir a tarefa de forma ideal".

Autor: Lusa