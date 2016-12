Continuar a ler

Thiago Silva, de 32 anos, que chegou ao PSG proveniente do Milan em 2012, tem sido fulcral no sucesso da equipa gaulesa nos últimos quatro anos, em que conquistou quatro campeonatos, duas vezes a Taça de França, três a Taça da Liga e duas a Supertaça francesa.



Thiago Silva renovou contrato com o Paris Saint-Germain por dois anos, prolongando a ligação com o tetracampeão francês até 2020, anunciou o clube esta quinta-feira."O Paris Saint-Germain tem o prazer de anunciar a renovação do capitão Thiago Silva por dois anos, ficando ligado ao clube até 30 de junho de 2020", escreveu o clube no site oficial na internet.

Autor: Lusa