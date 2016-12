O Deportivo Corunha anunciou esta quarta-feira, antes do início do encontro diante do Betis, ter chegado a acordo com Sidnei para a renovação do contrato que une as duas partes, ficando o defesa brasileiro, antigo jogador do Benfica, vinculado aos galegos até 2020.Uma boa notícia para o Depor numa noite na qual bateu o Betis por 3-1 e, por isso, avançou para os oitavos-de-final da Taça do Rei.

Autor: Fábio Lima