O técnico Ronald Koeman admitiu esta quarta-feira, em conferência de imprensa, o interesse do Everton no avançado, de 19 anos, Ademola Lookman, que atua no Charlton, do terceiro escalão do futebol inglês."Há interesse no menino, sim", reconheceu o antigo treinador do Benfica, admitindo que esse pode não ser o único alvo dos 'toffees': "Claro que estamos a trabalhar na janela de janeiro, temos certo interesse em alguns jogadores, mas temos que manter isso dentro do clube."Lookman é um jovem avançado de ascendência nigeriana, que se tem destacado ao serviço do Charlton, tendo marcado 7 golos em 25 partidas.

Autor: João Lopes