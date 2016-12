Com o benfiquista Victor Lindelöf cada vez mais perto de se tornar oficialmente reforço do Manchester United, os red devils estão no mercado a tentar colocar alguns dos seus jogadores - de modo a garantir verbas adicionais - e, segundo o 'Sport', um dos jogadores que poderá estar de saída é o argentino Marcos Rojo.Ainda que Mourinho tenha recentemente torcido o nariz à eventual saída do ex-Sporting, escreve o 'Sport' que a sua ideia pode mudar caso a oferta apresentada pelo argentino seja interessante. Recorde-se que Rojo custou ao Man. United, em 2014, 20 milhões de euros, numa transferência que posteriormente ditou um diferendo entre o Sporting e a Doyen.

Autor: Fábio Lima