Tomas Rincón encontra-se a cumprir exames médicos em Turim para se tornar jogador da Juventus, anunciou o clube italiano esta quinta-feira no Twitter.O médio de 28 anos muda-se para a Vecchia Signora depois de duas temporadas e meia no Genova, depois de ter representado o Hamburgo.Passados os habituais exames médicos e assinado o contrato, Rincón será o primeiro reforço de inverno do campeão italiano.

Autor: João G. Oliveira