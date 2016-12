Continuar a ler

Divergência



Pepe e Real vêm negociando a renovação, sem sucesso, há quase um ano, tendo a duração do novo vínculo como principal ponto de discórdia. O defesa pretende mais duas temporadas, ao passo que os merengues só oferecem uma, com outra de opção em função do rendimento do jogador - seguindo a fórmula que o clube aplica com jogadores de idade superior a 32 anos. Pepe e Real vêm negociando a renovação, sem sucesso, há quase um ano, tendo a duração do novo vínculo como principal ponto de discórdia. O defesa pretende mais duas temporadas, ao passo que os merengues só oferecem uma, com outra de opção em função do rendimento do jogador - seguindo a fórmula que o clube aplica com jogadores de idade superior a 32 anos.

Pepe está muito próximo de rumar ao campeonato chinês no final da temporada. Segundo a 'Marca', o internacional português, que termina contrato com o Real Madrid em junho - o que significa que dentro de poucos dias já pode assinar por outra equipa -, tem duas ofertas irrecusáveis e milionárias de conjuntos chineses, numa fase em que as negociações para a renovação de contrato com os merengues estão totalmente paradas e não existe qualquer acordo para a continuidade no Santiago Bernabéu.A confirmar-se o adeus ao Real no verão, tudo indica que o central, um dos melhores da história do clube - que representa há uma década -, deverá rumar à Ásia. Uma das equipas que pretende Pepe é o Hebei Fortune, que acena com 10 milhões de euros limpos por época, um valor que mais do que dobra o seu atual salário nos campeões europeus (4,5 milhões limpos/época). O jornal espanhol acrescenta ainda que a presença no Mundial'2018 é o grande 'senão' desta possível saída para a China, cujo campeonato tem pouca visibilidade e dificultaria a chamada do central, de 33 anos, à Seleção Nacional.

Autor: João Socorro Viegas