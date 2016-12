Com 12 golos apontados nesta temporada, Nikola Kalinic é uma das principais armas ofensivas da Fiorentina de Paulo Sousa. Mas o nome do avançado croata de 28 anos é notícia nesta segunda-feira por estar próximo de rumar ao futebol chinês.O Tianjin Quanjian, orientado pelo italiano Fabio Cannavaro, é o clube apontado pelo 'La Gazzetta dello Sport'. E nem mesmo a cláusula de rescisão do jogador avaliada em 50 milhões de euros parece assustar o emblema chinês...

Autor: Diogo Jesus