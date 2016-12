Paulo Sousa é o principal candidato a assumir o comando técnico da Juventus, caso Massimiliano Allegri deixe o clube no final da temporada. Segundo o 'Corriere della Sera', o treinador italiano gostaria de experimentar a Premier League e se sair no verão, um ano antes do termo do seu contrato, o português perfila-se como o homem que deverá orientar o pentacampeão italiano.Atualmente na Fiorentina - por quem não irá renovar -, Paulo Sousa reúne consenso entre os responsáveis bianconeri. A Juve já tinha o português debaixo de olho nos tempos em que este orientava o Basileia e, a juntar ao bom trabalho enquanto treinador, há ainda o seu passado como jogador do clube de Turim, na década de 90, por quem conquistou uma Liga dos Campeões. Diego Simeone (Atlético Madrid) é outro nome que agrada muito ao presidente Andrea Agnelli, surgindo depois na lista nomes como Eusebio Di Francesco (Sassuolo) e... Leonardo Jardim (Monaco).