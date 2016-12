Continuar a ler

"Ele já disse adeus. É um bom amigo e um grande jogador", começou por revelar Willian, após a vitória do Chelsea, por 1-0, sobre o Crystal Palace, em Selhurst Park, apressando-se a compreender a decisão do ainda companheiro e a desejar-lhe a maior sorte do Mundo."Desejo-lhe a ele e à família tudo o que há de melhor. A carreira de um futebolista pode ser curta e, quando uma proposta como esta aparece, temos que pensar na nossa família", defendeu o médio brasileiro, lembrando que esta é uma profissão em que o final da carreira tem de ser acautelado.Também Antonio Conte, o técnico do emblema londrino, foi confrontado com a inevitabilidade de perder Óscar na reabertura de mercado de janeiro e mostrou-se triste com tal situação, mas lembrou que a carreira de um futebolista não dura para sempre."Oscar é um jogador muito bom e eu estava verdadeiramente orgulhoso por tê-lo na minha equipa. Estou orgulhoso da sua atitude, compromisso e comportamento. Têm sido fantásticos, mas tenho grande respeito por todas as decisões tomadas pelos jogadores", garantiu o técnico italiano que lidera a Premier League, acrescentando mais alguns pormenores sobre o seu estado de espírito."Se me perguntar se lamento muito, sim, sinto muito. Lamento, porque está sair um jogador muito bom e também um bom homem. Tenho que ser honesto sobre isso. mas também entendo a decisão dele", concluiu Antonio Conte.