A notícia sustenta que o Marselha está interessado na contratação de Morgan Schneiderlin, um médio defensivo que não entra nos planos de Mourinho no United e poderá sair este mês, por empréstimo ou a título definitivo - um factor que desempenhará papel importante no desenrolar destas negociações, embora o Everton também esteja interessado no futebolista e tenha mais poder financeiro para apresentar uma proposta mais 'sedutora'.



Por outro lado, refira-se que Diarra esteve longe de ser um jogador preponderante para Mourinho nos tempos do Chelsea e do Real Madrid. Contabilizando todas as competições em que os blues e os merengues estiveram envolvidos, o internacional francês fez sete jogos em 2005/06, 23 em 2006/07, 38 em 2010/11 (devido a lesões de Sami Khedira) e 25 em 2011/12 (devido a lesões de Sami Khedira).



Diarra está ligado contratualmente ao Marselha até junho de 2019 e o seu valor de mercado ronda os cinco milhões de euros. Foi associado a uma possível transferência para o United no início da presente temporada, a primeira de Mourinho no clube de Old Trafford.



O Manchester United terá incluído Lassana Diarra numa lista de futebolistas que estão a ser avaliados tendo em vista possíveis contratações no decorrer da abertura do mercado de inverno, segundo uma notícia avançada pelo site francês 'Footmercato'.A concretizar-se o negócio com o médio-centro do Marselha, este voltaria a trabalhar sob as ordens do treinador José Mourinho, depois de Chelsea, em 2005/05 e 2006/07, e de Real Madrid, em 2010/11 e 2011/12.